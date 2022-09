Tout rouge lundi matin après avoir cédé jusqu'à 2,02%, l'indice Bel 20 devait progressivement réduire ses pertes et céder finalement 1,30%, à 3.567,72 points avec 17 de ses éléments dans le rouge.

Peu avant la publication de ses résultats, D'Ieteren (144,30) avait pris la tête et plongeait de 4,56%, dépassant ainsi Aperam (25,10) et Solvay (79,04) qui chutaient de 4,16 et 4,08%.

UCB (69,00) et Galapagos (50,48) étaient négatives de 1,65 et 0,36%, arGEN-X (383,50) s'appréciant par contre de 0,47% en compagnie d'Elia (146,60) et AB InBev (48,97), en hausse de 0,96 et 0,31%. Ageas (39,51) et KBC (47,76) valaient 3,45 et 2,27% de moins que vendredi, Ackermans (143,50) et Umicore (30,65) abandonnant 2,78 et 2,26%.

Sofina (195,90) était négative de 2% à la veille de ses résultats, GBL (74,66) abandonnant 1,61%. VGP (137,20) et WDP (29,30) perdaient 2,97 et 2,01%, Aedifica (93,75) et Cofinimmo (100,50) cédant 0,32 et 0,20%. Hors Bel 20, Exmar (9,20) et Euronav (16,31) se démarquaient toujours par des hausses de 4,6 et 0,2%, Deme (110,00) chutant par contre de 4% tandis que des pertes de plus de 3% étaient notées en Deceuninck (2,16), Recticel (13,16), SmartPhoto (30,00) et Bekaert (29,22), Orange Belgium (18,06) et Unifiedpost (4,66) chutant de 3,3 et 9,2%, Greenyard (7,78) de 4,9%. Oxurion (0,23) rebondissait enfin de 10,6% alors que Biocartis (1,32) et Onward Medical (4,70) chutaient de 6,4 et 5%.

Vers 16h30, l'euro s'inscrivait à 0,9934 USD, contre 0,9918 dans la matinée et 0,9998 vendredi. L'once d'or cédait 0,85 dollar à 1.712,40 dollars et le lingot se négociait autour de 55.420 euros, en progrès de 330 euros.

