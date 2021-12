En Belgique, la plupart des voitures (partiellement) électriques sont la propriété de l'entreprise et sont mises à la disposition d'un travailleur dans le cadre de sa rémunération.

Dans le cas d'un véhicule à moteur à combustion interne, le carburant est généralement entièrement remboursé par l'employeur au moyen d'une carte de paiement. Il est donc logique que le courant de charge pour les VE soit payé par l'entreprise.

Il est possible d'utiliser une carte de recharge au nom de l'entreprise aux bornes publiques. Lorsqu'un travailleur recharge sa voiture à domicile, il le fait avec de l'électricité privée. Du point de vue de la politique automobile, il est logique que cette électricité soit payée par l'employeur. Mais il faut pouvoir mesurer correctement la quantité utilisée, et la rembourser, ce qui n'est pas possible avec un câble de recharge ordinaire.

Il est donc essentiel d'installer un compteur connecté chez soi. Ce système veille également à ce que la voiture ne crée pas de pics de consommation électrique susceptibles de provoquer une surcharge. Alternative moins coûteuse : le câble intelligent, qui enregistre également la quantité de courant de charge, mais qui ne convient qu'aux véhicules hybrides rechargeables en raison de sa capacité de charge limitée.

