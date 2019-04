Ancien associé chez Stibbe, Xavier Gillot a quitté le cabinet d'avocats pour lancer sa start-up. Son idée : apporter plus de transparence dans la procédure de sélection des avocats et dans leurs méthodes de tarification.

Trouver le meilleur avocat pour régler un problème juridique n'est pas toujours chose aisée. La sélection se fait encore souvent de manière empirique, grâce au relationnel ou au bouche-à oreille. Les outils numériques offrent désormais des possibilités uniques de comparer, jauger et choisir le professionnel du droit qui sera le plus à même de défendre vos intérêts. L'avocat Xavier Gillot a décidé de se lancer sur ce créneau et de développer une solution en ligne, baptisée Ulaw.

