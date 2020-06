Ce vendredi 26 juin, c'est le " Take Your Dog To Work Day ", la journée de votre chien au bureau. Cette journée originale, créée en 1999, nous vient des Etats-Unis, où elle est assez populaire dans la Silicon Valley. Comme son nom l'indique, elle propose d'emmener son chien au travail.

Est-ce vraiment une bonne idée d'emmener son chien au travail ? Il semblerait que oui. En effet, de nombreuses études ont démontré que les animaux de compagnie améliorent la vie de leurs propriétaires et ce, également sur le lieu de travail. On peut même se poser la question : et si cela permettait de lutter contre l'épuisement professionnel, le burn-out ? Parfait... mais est-ce permis ? En tant qu'employeur, devez-vous autoriser les animaux de compagnie sur le lieu de travail ? Non, vous n'avez aucune obligation d'autoriser cela, même pas lors de la journée " Take Your Dog To Work Day ". Mais il n'existe aucune interdiction légale non plus, sauf pour des raisons de sécurité et d'hygiène. C'est l'entreprise qui détermine elle-même les règles : elle a donc le choix d'autoriser les animaux de compagnie sur le lieu de travail ou non. A quoi les employeurs doivent-ils faire attention ? Emmener son animal de compagnie au travail peut être envisageable dans un bureau mais l'est déjà plus difficilement dans environnement de production comme une usine. Cependant, il est important d'attirer l'attention sur différents points : Sécurité et hygiène : dans de nombreux secteurs, les animaux de compagnie sont interdits pour des raisons évidentes de sécurité alimentaire et d'hygiène. Bien-être : un employeur doit toujours veiller au bien-être de ses employés. La qualité de l'air en fait également partie. L'employeur doit donc tenir compte de toutes les sources possibles de contamination, y compris les animaux. En effet, beaucoup de gens y sont allergiques. Il s'agit donc d'un élément qui relève de la médecine du travail. Temps de travail : aller se balader avec son chien est un moment idéal pour faire une petite pause. Mais combien de temps cela prendra-t-il ? Cela devra-t-il se faire pendant le temps de travail ? Un employeur est souvent très strict quand il s'agit des pauses cigarettes, il faudra qu'il en soit de même pour la promenade avec le chien. En effet, il est important d'avoir une politique cohérente. (Para)fiscalité : l'entreprise veut-elle faciliter l'accès des animaux de compagnie au sein de ses bureaux ? Dispose-t-elle de bols d'eau, de nourriture pour animaux ou encore de quelqu'un pour s'occuper d'eux ? Il s'agirait d'une situation encore inédite, mais que faire en cas d'inspection sociale ? On pourrait dès lors défendre le fait qu'il s'agit d'un avantage en nature... imposable et soumis aux cotisations sociales. Vous avez envie d'autoriser les animaux de compagnie au sein de vos bureaux ou même plus, adopter votre propre chien de bureau ( l'association qui a inventé le " Take Your Dog To Work Day " l'a fait aussi pour stimuler l'adoption de chiens auprès des refuges locaux, Ndlr) ? Cela peut s'avérer être une excellente idée, mais si vous décidez de faire le pas, n'oubliez pas d'établir des règles strictes.