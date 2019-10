Les gouvernements régionaux ont vu en cette nouvelle forme d'activité commerciale que sont les " pop-up stores " un moyen de redynamiser les centres villes en luttant contre la vacance commerciale. Logiquement, la législation a suivi.

Confrontées à la pratique de plus en plus répandue des commerces éphémères (également dénommés " pop-up stores "), les trois Régions ont eu à coeur de combler un vide juridique et ainsi créer un nouveau cadre évitant la propagation des occupations à titre précaire, source d'insécurité juridique pour les commerçants et leur bailleur.

