Les six Chambres de commerce et d'industrie de Wallonie (CCIW) proposent désormais un programme de certification en développement durable aux entreprises du sud du pays, ont-elles annoncé mardi. Une première en Wallonie.

À l'issue du processus, les sociétés lauréates se verront remettre un prestigieux certificat décerné par l'Unitar, l'agence de l'Onu spécialisée dans le développement durable.

Pour Philippe Barras, président des CCIW, cette préoccupation est devenue "incontournable". En témoignent les plans de relance et de résilience de l'Union européenne et belge ainsi que le futur plan 'Get Up Wallonia', qui mettent l'accent sur le développement durable dans les actions retenues.

