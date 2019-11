La soirée de gala du Trends Sales & Marketing Awards 2019: compte-rendu en images

La première édition des "Trends Sales & Marketing Awards" (TSMA), organisés par les magazines "Trends" et "Trends-Tendances", a eu lieu mercredi soir devant une assemblée de quelque 250 convives. Les TSMA ont désigné Ronald Gobert (Groupe Gobert) et Kim Beyns (NGroup) comme lauréats francophones, deux experts de la vente et du marketing qui se sont respectivement illustrés dans les secteurs "business-to-business" (B2B) et "business-to-consumer" (B2C).

- © Leyla Hesna