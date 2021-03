L'homme d'affaires américain Warren Buffett a rejoint mercredi le cercle fermé des dirigeants dont la fortune dépasse les 100 milliards de dollars, qui inclut Jeff Bezos, Elon Musk, Bernard Arnault et Bill Gates, selon le magazine Forbes.

Mercredi, le cours de l'action de sa société Berkshire Hathaway a atteint un niveau record, faisant grimper sa fortune à 100,3 milliards de dollars. C'est la première fois que celle-ci franchit ce cap.

Warren Buffett, 90 ans, baptisé "l'Oracle d'Omaha", est l'un des dirigeants les plus prospères et respectés de tous les temps mais sa fortune n'avait jamais atteint un tel sommet, les investisseurs misant ces dernières années sur les valeurs du secteur technologique.

Selon Forbes, le conglomérat Berkshire Hathaway possède plus de 60 sociétés, dont l'assureur américain Geico et le fabricant de batteries Duracell.

Warren Buffett est un généreux donateur puisque jusqu'à présent, il a donné plus de 41 milliards de dollars, principalement à la Fondation Gates et aux fondations de ses enfants, toujours selon Forbes.

En 2010, lui et Bill Gates avaient lancé le "Giving Pledge", demandant aux milliardaires de s'engager à donner au moins la moitié de leur richesse à des oeuvres caritatives.

Selon le classement en temps réel de Forbes des milliardaires, seuls quatre dirigeants ont une fortune plus élevée: le fondateur d'Amazon Jeff Bezos (179,6 milliards) suivi du patron de Tesla Elon Musk (165,1 milliards), du dirigeant du groupe LVMH Bernard Arnault (158,5 milliards) et du cofondateur de Microsoft Bill Gates (125,6 milliards).

Le fondateur du réseau Facebook, Mark Zuckerberg, se place en 6e position avec une fortune estimée à 96,7 milliards.

Mercredi, le cours de l'action de sa société Berkshire Hathaway a atteint un niveau record, faisant grimper sa fortune à 100,3 milliards de dollars. C'est la première fois que celle-ci franchit ce cap. Warren Buffett, 90 ans, baptisé "l'Oracle d'Omaha", est l'un des dirigeants les plus prospères et respectés de tous les temps mais sa fortune n'avait jamais atteint un tel sommet, les investisseurs misant ces dernières années sur les valeurs du secteur technologique. Selon Forbes, le conglomérat Berkshire Hathaway possède plus de 60 sociétés, dont l'assureur américain Geico et le fabricant de batteries Duracell. Warren Buffett est un généreux donateur puisque jusqu'à présent, il a donné plus de 41 milliards de dollars, principalement à la Fondation Gates et aux fondations de ses enfants, toujours selon Forbes. En 2010, lui et Bill Gates avaient lancé le "Giving Pledge", demandant aux milliardaires de s'engager à donner au moins la moitié de leur richesse à des oeuvres caritatives. Selon le classement en temps réel de Forbes des milliardaires, seuls quatre dirigeants ont une fortune plus élevée: le fondateur d'Amazon Jeff Bezos (179,6 milliards) suivi du patron de Tesla Elon Musk (165,1 milliards), du dirigeant du groupe LVMH Bernard Arnault (158,5 milliards) et du cofondateur de Microsoft Bill Gates (125,6 milliards). Le fondateur du réseau Facebook, Mark Zuckerberg, se place en 6e position avec une fortune estimée à 96,7 milliards.