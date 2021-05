Le rendez-vous du monde agricole a été annulé en raison de la pandémie pour la deuxième année consécutive.

La Foire de Libramont, le grand rendez-vous du monde agricole qui attire 200.000 visiteurs belges et étrangers, a été annulée en rais...

La Foire de Libramont, le grand rendez-vous du monde agricole qui attire 200.000 visiteurs belges et étrangers, a été annulée en raison de la pandémie pour la deuxième année consécutive. Les organisateurs ont pris leur décision quelques jours avant l'ouverture de la réservation des stands. Cette annulation est la conséquence d'une non-décision du comité de concertation du 23 avril dernier concernant les événements de l'été. Face à l'incertitude et malgré un protocole opérationnel et scientifique mis au point avec ULiège, les organisateurs ont préféré reporter l'événement à 2022. Demo Forest, la version bois de la Foire organisée à Bertrix, est aussi annulé.