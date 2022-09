La Flandre et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie espèrent rouvrir le Rhin d'acier

La Flandre et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie continuent de faire pression pour la réouverture du Rhin d'acier, une liaison ferroviaire dédiée au transport de marchandises entre le port d'Anvers et la région allemande de la Ruhr, via les Pays-Bas. La crise énergétique pourrait faire avancer les négociations.

Photo du port d'Anvers. © iStock