L'augmentation du télétravail due à la crise du coronavirus occasionne désormais l'inclusion des prix des claviers et des souris d'ordinateur dans le panier du consommateur, signale jeudi l'institut statistique Statbel. Ce panier regroupe des biens de référence permettant d'estimer l'inflation en Belgique et donc de déterminer l'indexation éventuelle des salaires et des allocations sociales.

L'inflation ou le coût de la vie est calculé sur la base de l'indice des prix à la consommation, qui se base lui-même sur les prix de toute une série de produits et services. Ce panier est revu et actualisé chaque année afin de maintenir sa composition à jour.

Pour améliorer la précision de cet indice, Statbel a recours à certaines nouvelles données collectées via 'scanner data' (données scannées aux caisses) et le 'webscraping' (collecte automatique de données sur des pages web).

En 2021, cinq "témoins" ont été ajoutés au panier: vitamines, minéraux et compléments alimentaires; consultation chez le psychologue; coffre de toit; souris d'ordinateur; et clavier.

Ces deux derniers produits sont ajoutés au groupe des accessoires pour ordinateur individuel, qui contenait déjà deux témoins (le répéteur Wifi et l'imprimante), ce qui accroît la représentativité au sein de ce groupe, notamment avec l'influence de l'augmentation du télétravail, situe Statbel.

En sont par contre supprimés le GPS et les mouchoirs en coton, car leur importance diminue d'année en année. De plus en plus de voitures possèdent en effet un GPS intégré et les consommateurs utilisent de plus en plus des mouchoirs en papier.

A noter encore que certains nouveaux produits représentatifs liés au Covid-19, comme le masque buccal et le gel désinfectant par exemple, avaient déjà été intégrés automatiquement dans le calcul de l'indice dans le courant de l'année 2020, via le scanner data.

Enfin, la définition de deux témoins est temporairement modifiée à la suite de la crise, à savoir les billets d'avion et les vacances organisées à l'étranger. Pour ces deux composantes, seules les destinations européennes sont temporairement conservées au vu des restrictions actuelles.

