La Belgique et les Pays-Bas ont convenu mardi à Gand de renforcer leur coopération en matière de sécurité, de transition énergétique et de gestion de la criminalité transfrontalière.

C'était la quatrième fois que les gouvernements des deux pays se réunissaient conjointement. La réunion de ce mardi a débouché sur une déclaration en faveur d'une plus grande coopération entre les deux Etats. Vu la guerre actuellement menée en Ukraine, les deux gouvernements estiment qu'un renfort de leur coopération en matière de sécurité doit être appliqué.

La Belgique et les Pays-Bas ont déjà une collaboration importante en matière de défense, mais celle-ci, jugent-ils, doit servir de base à une collaboration européenne resserrée. Concrètement, les deux pays souhaitent que le développement et l'achat de nouvelles frégates, de drones de reconnaissance et de chasseurs de mines soient étendus à d'autres pays européens.

En matière d'énergie, la Belgique et les Pays-Bas souhaitent coordonner leurs plans de développement d'infrastructures pour l'hydrogène, et étudier l'opportunité d'une infrastructure transnationale en la matière

