Il n'y a pas qu'en Belgique que la pratique du vélo a augmenté de manière significative durant l'année 2020, marquée par le début de la crise sanitaire dû au coronavirus. En Europe, 22 millions de vélos ont été vendus l'année dernière, le chiffre le plus élevé depuis vingt ans.

Le chiffre d'affaires du secteur en Europe et au Royaume-Uni a augmenté de 40% par rapport à l'année précédente, pour atteindre 18,3 milliards d'euros, a indiqué mardi la Confédération de l'industrie européenne du cycle (Conebi).

Selon son président Erhard Büchel, cette augmentation est due aux investissements dans les infrastructures et à la volonté politique: 1,5 milliard a été investi dans les infrastructures en 2020, contre 1 milliard l'année précédente. Cela a généré une croissance sans précédent de la production.

Malgré cette augmentation, l'organisation voit encore des possibilités d'amélioration. "Nous devons investir davantage dans la production locale, nous devons investir davantage en Europe", déclare M. Büchel. Dans le domaine des vélos électriques, nous avons parcouru un long chemin, dit-il. Sur les 4,5 millions de vélo à assistance électrique vendus dans l'UE et au Royaume-Uni, 80% ont été produits en Europe même.

