Le point-virgule a un atout maître: lui n'assène rien, il préfère suggérer ; il pose un lien, mais ne l'impose pas. Il est un espace de liberté bienvenu, une oasis dans notre société toujours plus polarisée.

Venise, 1494. Aldus Manutius, imprimeur et éditeur, publie le texte de l'humaniste Pietro Bembo intitulé De Aetna, un récit qui relate sous forme de dialogues une ascension de l'Etna. Il lui faut à tout prix domestiquer la prose éruptive de son auteur s'il veut que ses lecteurs - même cultivés, le texte est rédigé en latin - puissent s'y retrouver.

...

Venise, 1494. Aldus Manutius, imprimeur et éditeur, publie le texte de l'humaniste Pietro Bembo intitulé De Aetna, un récit qui relate sous forme de dialogues une ascension de l'Etna. Il lui faut à tout prix domestiquer la prose éruptive de son auteur s'il veut que ses lecteurs - même cultivés, le texte est rédigé en latin - puissent s'y retrouver. Nous sommes à la Renaissance, la ponctuation est encore une affaire personnelle et des signes naissent comme nos start-up d'aujourd'hui. Afin de ménager des respirations dans le texte, Manutius a une idée. Pourquoi pas une virgule chapeautée d'un point pour baliser son texte? Une pause plus appuyée qu'une virgule et un peu moins qu'un point. C'est ainsi que voit le jour le plus controversé des signes de ponctuation: le point-virgule. Aussitôt on se l'arrache ; il connaît un succès foudroyant ; il pousse sa petite corne de pages en pages à travers les publications des Humanistes. Il devient signe de ralliement et s'invite partout: dans les essais philosophiques, les recueils de poésie, les textes juridiques, la grande littérature et aussi les romans populaires... Mais très vite, son statut hybride déconcerte et dérange. Par quel bout prendre ce drôle d'attelage? Et surtout qu'en faire? Certains se retrouvent impuissants face à ce signe fourbe et fuyant. N'a-t-il pas, par essence, le cul entre deux chaises (ni point, ni virgule, mais un peu des deux quand même)? D'autres n'ont que mépris pour ce signe bâtard. Pour le romancier américain Donald Barthelme, "ils sont aussi laids qu'une tique sur le ventre d'un chien". Adulé, incompris et honni ; tel fut longtemps le destin du point-virgule. Cecelia Watson, historienne et philosophe des sciences, raconte dans Semicolon (éditions 4th Estate), un ouvrage passionnant consacré au point-virgule, comment ce signe typographique a toujours développé un don particulier pour provoquer des querelles autour des questions de langage, de classe sociale ou d'éducation, et envenimé les débats savants ou littéraires. En 1837, deux professeurs de droit de l'Université de Paris se seraient même battus en duel pour lui! Aujourd'hui, c'est plutôt un autre sentiment qu'il provoque: l'indifférence. Largement délaissé par les écrivains, enseigné du bout des lèvres, utilisé avec embarras, incompris ou tout simplement ignoré ; il est devenu vieillot, académique, snob ou ringard. Alors pourquoi diable s'encombrer d'un signe que visiblement plus personne ne comprend ni n'utilise? Tout ne serait-il pas plus simple si l'on s'en débarrassait? Mais voilà, retirez les points-virgules que Marcel Proust a placés avec minutie comme autant de précieuses chevilles dans la Recherche du temps perdu et, soudain, c'est tout l'édifice romanesque qui s'écroule. C'est également grâce aux points-virgules distillés par Virginia Woolf que nous pouvons nous glisser dans les flux de conscience de Clarissa dans Mrs Dalloway: une pensée rebondit, se métamorphose en une autre ; des sentiments s'enchaînent, se bousculent au sein d'une seule et même phrase ; au moment même où elles prennent naissance chez elle. Et enfin, confisquez les points-virgules à Michel Houellebecq et ce sont autant de rapprochements incongrus, aussi malicieux que certains haïkus, qui s'évaporent: "Il n'arrivait plus à se souvenir de sa dernière érection ; il attendait l'orage". Mais le point-virgule a un atout maître: lui n'assène rien, il préfère suggérer ; il pose un lien, mais ne l'impose pas. Il est un espace de liberté bienvenu, une oasis dans notre société toujours plus polarisée. N'est-ce pas ce qui devrait rendre ce signe inutile totalement indispensable aujourd'hui?