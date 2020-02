L'indice-pivot pour la fonction publique et les allocations sociales a été dépassé en février, malgré un ralentissement de l'inflation, qui a atteint 1,10% sur base annuelle, contre 1,41% en janvier et 0,76% en décembre, a annoncé jeudi Statbel (SPF Economie).

En raison du dépassement de l'indice-pivot, les allocations sociales et les pensions seront indexées de 2% en mars. Les salaires du secteur public seront, eux, indexés de 2% en avril. Le précédent dépassement de l'indice-pivot remontait au mois d'août 2018.

Selon le prestataire de ressources humaines Acerta, le franchissement, un mois plus tôt que prévu, soit février plutôt que mars, de l'indice-pivot, aura une influence sur le budget de tous les pouvoirs publics belges. "Quand on sait qu'au niveau fédéral, les prestations sociales tournent autour de 47 milliards d'euros, on parle là d'un coût supplémentaire non-budgété de l'ordre de 78,5 millions en raison de l'indexation antérieure", souligne Olivier Marcq, juriste chez Acerta.

En février, les prix des légumes ont affiché une hausse moyenne de 2,9% par rapport au mois précédent. Les boissons alcoolisées ont connu une hausse de prix moyenne de 3,1%. Pour les fleurs et les plantes, la hausse de prix atteignait 6,1%. Comme chaque année, la plus forte hausse concernait les roses en raison de la Saint-Valentin. Les prix des fruits ont affiché une hausse moyenne de 2,6% par rapport à janvier. Les poissons et les fruits de mer ont coûté 2,1% de plus ce mois-ci.

Dans l'autre sens, les carburants affichent un repli de 4,8% en moyenne par rapport au mois précédent. Les prix du gaz naturel ont diminué de 2,7% par rapport au mois précédent. Après la forte hausse en janvier, les loyers ont diminué de 0,5% ce mois-ci. Les prix de l'électricité ont baissé en moyenne de 0,9%.

Sur un an, les produits qui ont le plus augmenté sont les envois postaux (+13,8%), les chambres d'hôtel (+12%), les logiciels (+10,7%) et les journaux (+8,2%).

Les produits et services qui ont le plus diminué par rapport à février 2019 sont le gaz naturel (-16,1%), l'électricité (-7,2%) et les services de téléphonie mobile

