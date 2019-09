Entièrement dédiée au conteneur, l'exposition "The Box - le monde en boîtes" fait escale à Liège jusqu'au 31 octobre 2019. L'occasion de découvrir comment ce caisson métallique a révolutionné le transport international de marchandises.

Cette exposition qui a vu le jour en France au Port-Musée de Douarnenez dans le Finistère a été actualisée une première fois par le Musée portuaire de Dunkerque. "Après l'avoir visitée à Dunkerque l'été dernier, nous avons eu envie de l'adapter à notre ancrage local. Liège se positionne en effet comme un hinterland pour l'accueil des conteneurs en provenance d'Anvers et de Rotterdam, les deux principales portes d'entrée en Europe occidentale", explique Hélène Thiébaut du port autonome de Liège. Ce dernier a alors noué un partenariat avec le musée des Transports en commun de Wallonie et la direction du Transport et de l'Intermodalité des Marchandises du SPW Mobilité et Infrastructures dans l'objectif de sensibiliser le grand public aux activités portuaires et au transport fluvial par conteneurs.

...