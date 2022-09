L'euro s'envolait face au dollar et au yen après les commentaires du patron de la banque centrale allemande anticipant de nouvelles hausses de taux "significatives" en zone euro pour contrer l'inflation.

Vers 08h05 GMT (10h05 à Bruxelles), l'euro bondissait face au billet vert de 1,33% à 1,0175 dollar, un plus haut depuis trois semaines et demi, et face à la devise japonaise de 1,52% à 145,25 yens. "La BCE (banque centrale européenne) devrait plus relever ses taux selon les commentaires des derniers jours" de membres de la BCE, souligne Craig Erlam, analyste de la plateforme de courtage de monnaies Oanda.

Il estime qu'il y a également un ajustement technique à l'oeuvre dans le fort rebond de la monnaie européenne, en réaction à sa chute à son plus bas niveau depuis 20 ans ces dernières semaines. Le président de la banque centrale allemande a préparé le terrain dimanche à de nouvelles hausses de taux d'intérêt "significatives" en zone euro face à l'envolée de l'inflation malgré le risque de récession qui se précise.

"L'étape franchie jeudi" par la Banque centrale européenne de relever son taux directeur de 0,75 point de pourcentage "a constitué un signal significatif", a déclaré Joachim Nagel, qui juge "possible" que l'Allemagne glisse dans la récession dès 2022.

L'euro profite également du retour de l'appétit pour le risque qui pèse sur le billet vert, valeur refuge, depuis plusieurs séances. "Une partie de cet optimisme pourrait s'expliquer par l'espoir d'un deuxième mois consécutif d'inflation en retrait aux Etats-Unis", commente Ipek Ozkardeskaya, analyste chez SwissQuote.

L'inflation américaine avait atteint en juin son plus haut niveau en 40 ans avant de ralentir en juillet à 8,5%. Les données pour août de l'indice des prix à la consommation (CPI) seront publiées mardi.

Vers 08h05 GMT (10h05 à Bruxelles), l'euro bondissait face au billet vert de 1,33% à 1,0175 dollar, un plus haut depuis trois semaines et demi, et face à la devise japonaise de 1,52% à 145,25 yens. "La BCE (banque centrale européenne) devrait plus relever ses taux selon les commentaires des derniers jours" de membres de la BCE, souligne Craig Erlam, analyste de la plateforme de courtage de monnaies Oanda. Il estime qu'il y a également un ajustement technique à l'oeuvre dans le fort rebond de la monnaie européenne, en réaction à sa chute à son plus bas niveau depuis 20 ans ces dernières semaines. Le président de la banque centrale allemande a préparé le terrain dimanche à de nouvelles hausses de taux d'intérêt "significatives" en zone euro face à l'envolée de l'inflation malgré le risque de récession qui se précise. "L'étape franchie jeudi" par la Banque centrale européenne de relever son taux directeur de 0,75 point de pourcentage "a constitué un signal significatif", a déclaré Joachim Nagel, qui juge "possible" que l'Allemagne glisse dans la récession dès 2022. L'euro profite également du retour de l'appétit pour le risque qui pèse sur le billet vert, valeur refuge, depuis plusieurs séances. "Une partie de cet optimisme pourrait s'expliquer par l'espoir d'un deuxième mois consécutif d'inflation en retrait aux Etats-Unis", commente Ipek Ozkardeskaya, analyste chez SwissQuote. L'inflation américaine avait atteint en juin son plus haut niveau en 40 ans avant de ralentir en juillet à 8,5%. Les données pour août de l'indice des prix à la consommation (CPI) seront publiées mardi.