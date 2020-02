L'agriculture biologique européenne a généré en 2018 un chiffre d'affaires de 40,7 milliards d'euros en hausse de 7,8% par rapport à 2017, indique le dernier rapport de l'institut de recherche suisse FiBL et de l'organisation internationale du secteur IFOAM.

En Europe, la surface consacrée au bio représentait en 2018 quelque 15,6 millions d'hectares soit 1,25 million d'hectares en plus sur un an. L'Espagne comptait 2,2 millions d'hectares de cultures biologiques suivie par la France et l'Italie (2 millions chacune).

En Belgique, on recensait 89.000 hectares de bio soit 6,8% des terres agricoles. Il s'agit d'une hausse de 6,6% sur un an mais surtout d'un doublement par rapport à il y a 10 ans.

En 2018, il y avait 2.264 agriculteurs bio en Belgique, selon le rapport. Le chiffre d'affaires de ce secteur était de 698 millions d'euros soit 3% du marché agricole.

Au sein de l'Europe, la Belgique fait partie des dix pays les plus consommateurs d'alimentation biologique. Le Belge a dépensé en moyenne 61 euros en produits bio en 2018. Le Danemark et la Suisse occupent la première place avec 312 euros destinés au bio. La moyenne européenne est de 50,5 euros. Les oeufs bio sont particulièrement populaires en Belgique.

En Europe, la surface consacrée au bio représentait en 2018 quelque 15,6 millions d'hectares soit 1,25 million d'hectares en plus sur un an. L'Espagne comptait 2,2 millions d'hectares de cultures biologiques suivie par la France et l'Italie (2 millions chacune). En Belgique, on recensait 89.000 hectares de bio soit 6,8% des terres agricoles. Il s'agit d'une hausse de 6,6% sur un an mais surtout d'un doublement par rapport à il y a 10 ans. En 2018, il y avait 2.264 agriculteurs bio en Belgique, selon le rapport. Le chiffre d'affaires de ce secteur était de 698 millions d'euros soit 3% du marché agricole. Au sein de l'Europe, la Belgique fait partie des dix pays les plus consommateurs d'alimentation biologique. Le Belge a dépensé en moyenne 61 euros en produits bio en 2018. Le Danemark et la Suisse occupent la première place avec 312 euros destinés au bio. La moyenne européenne est de 50,5 euros. Les oeufs bio sont particulièrement populaires en Belgique.