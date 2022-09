Les pilotes de Lufthansa étaient en grève dans le cadre d'un conflit sur les salaires. Plusieurs retards et annulations de vols avaient été déplorés.

L'accord conclu la semaine dernière entre la compagnie aérienne allemande Lufthansa (maison-mère de Brussels Airlines) et ses pilotes garantit la paix sociale pendant 10 mois, relaie lundi l'agence DPA.

Cet accord prévoit de nettes augmentations salariales, mais d'autres questions doivent encore être tranchées d'ici le 30 juin 2023, ont indiqué lundi l'entreprise et le syndicat Vereinigung Cockpit.

Jusqu'à cette date, la paix sociale sera donc garantie et les passagers ne doivent pas craindre de nouveaux mouvements de grève.

