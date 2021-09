Agé de plus de 70 ans, Jo Lernout revient au pays et cherche des investisseurs.

Avec son compère Paul Hauspie, il avait créé fin du siècle dernier une entreprise spécialisée en technologie vocale qui connut, avec l'acquisition de l'américain Dictaphone et la cotation sur le Nasdaq, une ascension foudroyante. Mais les chiffres d'affaires mirobolants avancés par L&H étaient en grande partie fictifs: 15.000 investisseurs y laisseront leurs économies.

Sa peine purgée (cinq ans dont deux avec sursis), Jo Lernout gagne ensuite les Philippines où il se marie. Notre système de soins étant nettement supérieur à ce qui existe là-bas, le voici de retour au pays avec, dans ses bagages, deux projets pour lesquels il cherche des investisseurs.

Le premier concerne une méthode d'apprentissage au moyen de textes lus électroniquement et envoyés gratuitement par smartphone à quelque 27 millions d'étudiants philippins. Le second devrait permettre aux enseignants des matières techniques de partager leur savoir-faire via une technologie 3D.

Avec son compère Paul Hauspie, il avait créé fin du siècle dernier une entreprise spécialisée en technologie vocale qui connut, avec l'acquisition de l'américain Dictaphone et la cotation sur le Nasdaq, une ascension foudroyante. Mais les chiffres d'affaires mirobolants avancés par L&H étaient en grande partie fictifs: 15.000 investisseurs y laisseront leurs économies. Sa peine purgée (cinq ans dont deux avec sursis), Jo Lernout gagne ensuite les Philippines où il se marie. Notre système de soins étant nettement supérieur à ce qui existe là-bas, le voici de retour au pays avec, dans ses bagages, deux projets pour lesquels il cherche des investisseurs. Le premier concerne une méthode d'apprentissage au moyen de textes lus électroniquement et envoyés gratuitement par smartphone à quelque 27 millions d'étudiants philippins. Le second devrait permettre aux enseignants des matières techniques de partager leur savoir-faire via une technologie 3D.