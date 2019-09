Jeremy Le Van, "VP of product" chez Cowboy: "Les entrepreneurs doivent vendre une vision"

Après une vente réussie de sa start-up Sunrise aux Etats-Unis et un passage de trois ans chez l'acquéreur Microsoft, Jeremy Le Van est de retour en Belgique. Il met son expérience au service de la scale-up bruxelloise Cowboy en tant que "VP of product". L'occasion d'une interview sur son parcours et ses nouveaux défis.

Jeremy Le Van © THOMAS NOLF

Fraîchement recruté par la start-up belge Cowboy pour prendre la tête du département "produits", Jeremy Le Van fait son retour dans le business, en Belgique cette fois. Jusqu'ici, le jeune homme (35 ans) était plutôt l'archétype du fondateur belge de start-up qui a réussi au pays de l'oncle Sam. Après un passage dans l'équipe design de Foursquare, Jeremy Le Van cofonde Sunrise qui a d'abord rencontré un vrai succès d'audience (plus de 6 millions d'utilisateurs) avant de séduire le géant du software Microsoft. La firme fondée par Bill Gates a, en effet, mis la main sur sa start-up en 2015 pour la modique somme de 100 millions de dollars. Ce rachat l'a mené, pendant trois ans, au sein de l'équipe d'Outlook avant de revenir en Belgique l'année dernière.

