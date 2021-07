L'homme le plus riche monde, Jeff Bezos, s'enrichit encore après avoir vu sa fortune passer à 211 milliards de dollars à la suite de la hausse de l'action Amazon de 4,7% à Wall Street mardi.

Jeff Bezos est le fondateur du géant du commerce en ligne, dont il a toujours été le CEO. Ce n'est que lundi qu'il a mis ce rôle de côté, restant toutefois le principal actionnaire et président de l'entreprise. Depuis sa création, Amazon a fait de lui l'homme le plus riche du monde.

La hausse des actions d'Amazon a fait augmenter sa fortune de 8,4 milliards de dollars. Elle est la conséquence de l'annulation par le Pentagone d'un méga contrat avec Microsoft. Le ministère de la Défense a en effet tiré un trait sur un accord de plusieurs milliards de dollars portant sur la fourniture de services de cloud. "Cela ne répond plus à nos exigences", a-t-il justifié dans un communiqué mardi. Le Pentagone semble faire pression en faveur d'un nouveau contrat, qui inclurait également Amazon.

