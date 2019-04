Thomas & Piron et Immobel développent actuellement un projet d'envergure au sud de Namur.

Le plateau d'Erpent s'étend sur 10 ha et accueillera un nouveau quartier de 172 logements. Dans la première phase, dont le gros oeuvre de certains logements est en voie de finition, on retrouvera 142 appartements, 30 maisons et un immeuble de bureau. Les premières livraisons sont attendues d'ici l'été 2020.

La phase 2 n'a pas encore été abordée avec les autorités communales. " Il s'agit d'un nouveau quartier situé dans une entité qui a le vent en poupe, explique Aubry Lefebvre, administrateur délégué de Thomas & Piron Bâtiment. L'idée est de proposer un quartier durable qui soit connecté avec la nature. Il y aura un parc public arboré, avec des arbres fruitiers, un potager et une maison de quartier. "

Le prix moyen est de 2.600 euros/m2. Ce qui correspond à 145.000 euros pour un studio et 300.000 euros pour un appartement de trois chambres.