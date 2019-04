Zoom sur le Musée national du Qatar, une rose des sables en fibre de béton

Le Musée national du Qatar ouvre ses portes au public ce 28 mars. Ce chef-d'oeuvre architectural de 350 mètres de long, posé en bord de mer, à l'extrémité sud de la baie de Doha, relate l'histoire du pays et présente des oeuvres contemporaines d'artistes qataris et internationaux.

Course à la construction

Très courtisé en Europe, l'architecte français Jean Nouvel l'est également dans la région du Golfe. En à peine un an et demi, deux édifices culturels emblématiques imaginés par ses soins y ont été inaugurés, l'un au Qatar, l'autre aux Emirats arabes unis. Initialement, le Musée national du Qatar aurait dû accueillir ses premiers visiteurs en 2016, le petit Etat espérant à l'époque griller la politesse à son rival régional. Ce fut une véritable course à la construction, finalement remportée par ces derniers, qui inaugura avec grand fracas Le Louvre Abou Dhabi en novembre 2017.

