Un nouveau parc public temporaire ouvre ses portes aujourd'hui sur le site de la gare de l'Ouest, à Molenbeek. En attendant un aménagement définitif prévu en 2026.

.

Cet espace de quelque 25.000 m2 est plus que bienvenu dans le quartier de la gare de l'Ouest fort bétonné et densément peuplé. A ce stade, il s'agit d'une occupation temporaire. Le parc, géré par l'ASBL Toestand qui y assurera une permanence et organisera des activités avec les riverains, ne sera accessible au public que du mercredi au samedi de 10h00 à 16h30 (horaire d'hiver), via la rue Alphonse Vandenpeereboom. Le but est d'élargir progressivement les jours et les plages d'ouverture. "Nous démarrons progressivement, indique Erik De Schrijver, chef de projets d'aménagement chez Bruxelles Environnement. Il s'agit d'un site qui a besoin de beaucoup d'attention, qui est sujet au dépôts clandestins, au trafic de drogue. Des gardiens assureront notamment des rondes."

Un parc évolutif

Le parc est évolutif et son aménagement se fera au fur et à mesure. "L'idée est de commencer à travailler avec les riverains dès aujourd'hui et de tenir compte de leurs besoins", indique Barbara Descamps, communication manager chez citydev.brussels. "Grâce à des échanges réguliers, nous aurons une idée claire des activités à mettre en place, ajoute Erik De Schrijver. Voilà qui est d'autant plus important que ce parc est créé dans une zone de carence, à savoir une zone où il y a peu d'espaces verts." Les aménagements et le programme d'activités (sport, détente, initiatives locales) évolueront donc en fonction des besoins des utilisateurs. Différents équipements seront testés pour éventuellement les intégrer dans le projet définitif.

Des études de sols ont été menées par citydev.brussels et quelques travaux préparatoires de dépollution du sol ont précédé l'ouverture du Westparc. L'aménagement définitif est prévu en 2026, "mais il est encore un peu tôt pour évoquer le début des travaux", précise-t-on chez citydev.brussels.

Pour l'heure, les 25.000 m2 dédiés au parc ont été débarrassés de toutes constructions, la grande dalle de béton a été nettoyée, quelques mobiliers ont été installés, il y a une zone boisée et le tout commence peu à peu à se verduriser.

Westparc fait partie d'une friche de 13 hectares située sur le site de la gare de l'Ouest, sur la commune de Molenbeek-Saint-Jean, et dont la SNCB et Infrabel sont les principaux propriétaires. Le site a fait l'objet d'un Plan d'aménagement directeur (PAD), réalisé par perspective.brussels et approuvé par le gouvernement bruxellois en septembre 2021. Il bénéficie aussi d'un Contrat de rénovation urbaine (CRU) depuis 2017 qui permet de financer certains objectifs de ce PAD.

Un quartier mixte

La friche offre un vaste potentiel de développement. A terme, un nouveau quartier mixte sera aménagé. Il permettra de relier les quartiers limitrophes de part et d'autre des voies de chemins de fer et de métro, entre la station Gare de l'Ouest et Osseghem. En sus du Westparc, on devrait donc y trouver des logements, des commerces, des activités économiques et divers aménagements paysagers conviviaux, dont une promenade cyclo-piétonne contiguë aux rails, ainsi qu'une zone verte non accessible au public et dédiée à la biodiversité.

.Cet espace de quelque 25.000 m2 est plus que bienvenu dans le quartier de la gare de l'Ouest fort bétonné et densément peuplé. A ce stade, il s'agit d'une occupation temporaire. Le parc, géré par l'ASBL Toestand qui y assurera une permanence et organisera des activités avec les riverains, ne sera accessible au public que du mercredi au samedi de 10h00 à 16h30 (horaire d'hiver), via la rue Alphonse Vandenpeereboom. Le but est d'élargir progressivement les jours et les plages d'ouverture. "Nous démarrons progressivement, indique Erik De Schrijver, chef de projets d'aménagement chez Bruxelles Environnement. Il s'agit d'un site qui a besoin de beaucoup d'attention, qui est sujet au dépôts clandestins, au trafic de drogue. Des gardiens assureront notamment des rondes." Le parc est évolutif et son aménagement se fera au fur et à mesure. "L'idée est de commencer à travailler avec les riverains dès aujourd'hui et de tenir compte de leurs besoins", indique Barbara Descamps, communication manager chez citydev.brussels. "Grâce à des échanges réguliers, nous aurons une idée claire des activités à mettre en place, ajoute Erik De Schrijver. Voilà qui est d'autant plus important que ce parc est créé dans une zone de carence, à savoir une zone où il y a peu d'espaces verts." Les aménagements et le programme d'activités (sport, détente, initiatives locales) évolueront donc en fonction des besoins des utilisateurs. Différents équipements seront testés pour éventuellement les intégrer dans le projet définitif.Des études de sols ont été menées par citydev.brussels et quelques travaux préparatoires de dépollution du sol ont précédé l'ouverture du Westparc. L'aménagement définitif est prévu en 2026, "mais il est encore un peu tôt pour évoquer le début des travaux", précise-t-on chez citydev.brussels.Pour l'heure, les 25.000 m2 dédiés au parc ont été débarrassés de toutes constructions, la grande dalle de béton a été nettoyée, quelques mobiliers ont été installés, il y a une zone boisée et le tout commence peu à peu à se verduriser.Westparc fait partie d'une friche de 13 hectares située sur le site de la gare de l'Ouest, sur la commune de Molenbeek-Saint-Jean, et dont la SNCB et Infrabel sont les principaux propriétaires. Le site a fait l'objet d'un Plan d'aménagement directeur (PAD), réalisé par perspective.brussels et approuvé par le gouvernement bruxellois en septembre 2021. Il bénéficie aussi d'un Contrat de rénovation urbaine (CRU) depuis 2017 qui permet de financer certains objectifs de ce PAD. La friche offre un vaste potentiel de développement. A terme, un nouveau quartier mixte sera aménagé. Il permettra de relier les quartiers limitrophes de part et d'autre des voies de chemins de fer et de métro, entre la station Gare de l'Ouest et Osseghem. En sus du Westparc, on devrait donc y trouver des logements, des commerces, des activités économiques et divers aménagements paysagers conviviaux, dont une promenade cyclo-piétonne contiguë aux rails, ainsi qu'une zone verte non accessible au public et dédiée à la biodiversité.