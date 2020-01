Ville et université mènent une action pour mieux protéger le lac de Louvain-la-Neuve

Une cinquantaine de plaques indiquant "Ne jetez rien, ici commence le lac" sont en cours de placement devant les avaloirs des rues et des places de Louvain-la-Neuve. Il s'agit d'une action menée conjointement par la ville d'Ottignies Louvain-la-Neuve et par l'Université catholique de Louvain (UCLouvain) pour sensibiliser le public aux risques de pollution du lac situé en contrebas de la cité universitaire. Celui-ci a été conçu pour récolter les eaux pluviales et servir de bassin d'orage avant que ses eaux continuent dans la Malaise, mais il constitue aussi un espace naturel de biodiversité à préserver.

© belgaimage