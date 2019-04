Vers une rénovation du stade Roi Baudouin

Sur le plateau du Heysel, le projet Neo poursuit son (lent) cours.

Neo 1 (centre commercial, logements, loisirs) table toujours sur des premières inaugurations en 2023 mais reste sous la menace d'une nouvelle annulation de la modification du plan régional d'affectation par le Conseil d'Etat.

Pour Neo 2 (hôtel, centre de convention), la signature du contrat avec Cofinimmo a été repoussée de quelques mois.

Reste le cas du stade Roi Baudouin. Depuis l'échec de l'Eurostadium sur le parking C, l'option de sa rénovation revient en force. A l'occasion du match des Diables Rouges face à la Russie, l'Union belge de football et Golazzo, l'organisateur du Mémorial Van Damme, ont dévoilé un projet de rénovation estimé entre 150 et 200 millions d'euros : diminution de la capacité, accent mis sur l'accueil et le confort des fans et des VIP, multimodalité, etc.

Un projet qu'ils imaginent financé par les pouvoirs publics. Oui mais lesquels et comment ? Affaire à suivre...