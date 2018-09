Une villa de Sydney vendue au prix record de 61 millions d'euros

MM. Cannon-Brookes et Farquhar sont les deux cofondateurs et codirecteurs généraux d'Atlassian, un éditeur de logiciels. "Fairwater", la villa que Mike Cannon-Brookes vient d'acheter, est située dans le quartier très huppé de Point Piper, sur la Baie de Sydney, sur un terrain de 1,12 hectare. Elle appartenait auparavant à Mary Fairfax (1922-2017), dont la famille contrôlait jadis un empire médiatique comptant notamment le Sydney Morning Herald.

"Nous sommes ravis de l'achat de Fairwater pour notre jeune famille et nous avons hâte de continuer à écrire l'histoire de cette belle maison de Sydney", a déclaré le milliardaire de 38 ans au site Internet Domain. La villa fut construite en 1881 et demeura pendant un siècle dans la famille Fairfax. Elle est connue pour avoir été le lieu de grandes fêtes qui accueillirent pendant plusieurs décennies têtes couronnées, célébrités et personnalités politiques. Domain rapporte que le prix d'achat de Fairwater, qui est dotée de jardins et d'un court de tennis, avoisine les 100 millions de dollars australiens.

Cette vente a par conséquent largement battu le précédent record pour une propriété australienne. Celui-ci datait de 2017, quand M. Farquhar avait acheté pour environ 75 millions de dollars australiens "Elaine", une villa bâtie en 1863, et qui appartenait aussi à la famille Fairfax depuis plus d'un siècle. Partenaires en affaires, MM. Cannon-Brookes et Farquhar seront également voisins, puisque "Elaine" est à un jet de pierre de "Fairwater". Fondé en 2002, Atlassian avait fait une entrée remarquée fin 2015 à la Bourse de New York en levant 462 millions de dollars.