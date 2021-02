Wood Shapers, une joint-venture entre CFE Contracting et BPI Real Estate fondée en 2019, va développer son premier immeuble belge dans le cadre du projet Erasmus Gardens situé à Anderlecht.

Ce vaste nouveau quartier de 1.300 logements développé par BPI et Belfius Immo comptera d'ici 2025 des immeubles résidentiels de même qu'une maison de repos, des kots, une école et d'autres services. Parmi les immeubles résidentiels, on ajoutera bientôt le Wood Gardens. Un e...

Ce vaste nouveau quartier de 1.300 logements développé par BPI et Belfius Immo comptera d'ici 2025 des immeubles résidentiels de même qu'une maison de repos, des kots, une école et d'autres services. Parmi les immeubles résidentiels, on ajoutera bientôt le Wood Gardens. Un ensemble de 55 appartements (5.600 m2) construits sur deux immeubles. La demande de permis sera déposée en avril. "Nous avons toujours souhaité développer un programme diversifié, un projet durable et circulaire dans le cadre du projet Erasmus Gardens", explique Franky Tolpe, COO de Belfius Immo. Alors que le CEO de Wood Shapers, Arnaud Regout, ajoute qu'"outre l'ossature bois, ce choix de faire appel à Wood Shapers permettra de réduire l'empreinte carbone du projet, de le préfabriquer et d'accélérer sa réalisation ainsi que d'améliorer la qualité de vie des habitants par un choix de matériaux sains et durables". C'est le bureau d'architecture Denc! Studio qui a dessiné le projet. Wood Shapers développera cinq immeubles en 2021, trois au Luxembourg, un dans le centre de Bruxelles et le dernier en Flandre. "Il y a encore une certaine timidité à construire en bois mais nous sommes convaincus qu'elle s'envolera rapidement, poursuit Arnaud Regout. En effet, la promotion immobilière et les autorités publiques doivent encore prendre conscience des nombreux avantages de cette construction."