Un permis pour les occupations temporaires d'immeubles à Bruxelles

La Région bruxelloise va réglementer l'occupation temporaire d'immeubles, une tendance qui prend de plus en plus d'ampleur dans la capitale. Un cadre législatif "souple et adapté" sera examiné fin avril par le gouvernement. Et ce selon le principe d'une dispense de permis et de la création d'un permis à durée limitée (pour les occupations entre six mois et deux ans).

Illustration © GettyImage