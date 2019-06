Nouvelle stratégie pour le magazine "Villas", qui a changé de mains il y a peu. Quatre numéros par an au lieu de deux. Un déploiement international renforcé. Et un magazine qui est désormais publié en trois langues. Des éléments qui doivent permettre de faire rapidement croître le chiffre d'affaires.

Des propriétés de luxe, du mobilier haut de gamme et des architectures ultra-contemporaines. Le magazine Villas en met plein la vue à ses lecteurs depuis près de 50 ans. Envoyer du rêve, donner envie, séduire : autant de préceptes qui ont été appliqués dans les 98 numéros déjà publiés évoquant de long en large l'art, le design et l'architecture. Et qui perdurent, même après le passage de témoin il y a deux ans de la famille fondatrice Naumann (via les Editions Ventures) à Alexandra Hombergen.

