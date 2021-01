Un nouveau fonds dédié au logement abordable

De plus en plus d'observateurs affirment que le marché résidentiel va s'orienter à l'avenir vers un marché locatif, marchant sur les traces de l'Allemagne et des Pays-Bas. Le promoteur immobilier gantois Revive et Jean- Baptiste Van Ex, ancien responsable des activités immobilières de Degroof-Petercam, ont décidé d'embrayer dans cette direction en créant un fonds d'investissement baptisé Vicinity Affordable Housing Fund et qui sera dédié au logement abordable.

Jean-Baptiste Van Ex, CEO de Vicinity © PG

Un premier tour de table organisé fin décembre a permis de lever 45 millions d'euros auprès de 11 investisseurs belges. De quoi déjà racheter dans la foulée la SA Urbani (famille Hupin), une société immobilière possédant un portefeuille représent... Un premier tour de table organisé fin décembre a permis de lever 45 millions d'euros auprès de 11 investisseurs belges. De quoi déjà racheter dans la foulée la SA Urbani (famille Hupin), une société immobilière possédant un portefeuille représentant à terme environ 100 millions d'actifs immobiliers résidentiels (11 immeubles neufs et trois à développer). Ce fonds se concentrera sur l'offre de logements de qualité, abordables et durables, sur le marché locatif belge. "Vicinity est un fonds immobilier belge, structuré sous forme de FIIS - Fonds d'Investissement Immobilier Spécialisé - dont la stratégie est de mettre à disposition de la classe moyenne des logements abordables, de qualité et énergétiquement efficients dans les centres urbains, explique Jean-Baptiste Van Ex, CEO de Vicinity. Notre volonté est d'avoir un impact positif sur la société et nous avons l'ambition de créer l'immobilier résidentiel 2.0 dont nos villes ont besoin." De son côté, Nicolas Bearelle, président exécutif de Revive, ajoute qu'il souhaite " offrir la possibilité d'investir dans une plateforme propriétaire de biens immobiliers résidentiels donnés en location, qui est la classe d'actifs immobilière la moins volatile et la plus résiliente ".

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Trends-Tendances (F/N), Le Vif/L’Express, Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×