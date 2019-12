Raphaël Mathieu vient de prendre les commandes de l'agence immobilière We Invest.

La principale mission de ce jeune CEO de 29 ans sera d'ancrer la vision de We Invest sur le long terme en réorganisant et en restructurant l'entreprise en matière de technologie, de marketing et de coaching.

Jonathan Pham et Gabrielle Amandt, les deux fondateurs, restent toutefois actifs au sein de la scale-up immobilière, le premier prenant en charge le département coaching.

Créée il y a cinq ans, We Invest a récemment décidé de se lancer en réseau et table sur 40 agences franchisées d'ici la fin 2020.