Brugel a accordé une deuxième dérogation aux règles de marché et tarifaires en région de Bruxelles-Capitale au projet de communauté d'énergie renouvelable "Greenbizz.energy", a annoncé lundi le régulateur bruxellois.

"Ce projet impliquant exclusivement des consommateurs professionnels permettra à Brugel d'identifier des solutions ou des défis liés au développement des productions décentralisées", justifie le régulateur bruxellois de l'énergie dans un communiqué.

Ce projet de communauté d'énergie vise le partage de l'électricité photovoltaïque produite sur la toiture de l'incubateur Greenbizz, situé à Laeken, avec les entreprises occupant leurs ateliers.

Compte tenu des caractéristiques urbanistiques propres à Bruxelles, les projets d'autoconsommation collective et de communauté d'énergie sont essentiels pour le développement des énergies durables et la transition énergétique, souligne encore Brugel.

Le régulateur avait accordé une première dérogation de ce type en juillet 2020 et d'autres structures porteuses de projet ont entretemps entré leur dossier auprès du régulateur, ce qui augurent d'autres dérogations dans les semaines à venir.

