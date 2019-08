Si la plupart des projets d'appartements se vendent très bien, il arrive que certains d'entre eux éprouvent des difficultés à écouler les dernières unités. De quoi réaliser une bonne affaire et tenter de négocier un rabais conséquent ? Pas sûr, explique Thierry Kemp, directeur du département immobilier neuf au sein de l'agence Victoire.

TRENDS-TENDANCES. Comment se porte le marché de l'appartement neuf à Bruxelles ? On a l'impression que tout se vend assez aisément...

THIERRY KEMP. En effet. Car il y a une demande pour des biens de qualité, neufs, bien isolés et qui possèdent des performances énergétiques intéressantes. Par contre, tout ne se vend pas à n'importe quel prix. Les promoteurs qui surestiment la valeur de leurs biens peuvent avoir un retour de bâton. Mais il faut avouer que le marché bruxellois reste relativement stable et sain. Si la localisation est bien réfléchie et que la fourchette de prix correspond au marché, il y a peu de souci. Il y a toujours un appel d'air quand un immeuble est mis sur le m...