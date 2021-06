Smooved facilite la vie de ceux qui déménagent en optimalisant et comparant automatiquement tous les contrats d'assurance, de gaz, d'électricité, d'eau et d'internet. Après la Flandre, la start-up s'attaque désormais à la Wallonie et à Bruxelles.

La contrainte se répète à chaque fois. Au stress engendré par un déménagement d'une maison ou d'un appartement s'ajoutent toujours les nombreux tracas administratifs liés au changement de domicile. Eau, gaz, internet, électricité, assurances: autant de fournisseurs à contacter et à informer. La start-up bruxelloise Smooved a décidé d'optimaliser ces actions. Ce trio de jeunes louvanistes qui s'est rencontré sur les bancs de la KU Leuven a créé en 2019 une application qui centralise les contrats et permet dans la foulée d'effectuer une étude comparative des fournisseurs les plus avantageux. De quoi réaliser quelques économies et se faciliter la vie. "En un rien de temps, nous aidons nos clients, grâce à des modules de comparaison intelligents et digitaux, à conclure les contrats de gaz, d'électricité, d'eau, d'internet, de télévision, de téléphonie et d'assurance en une seule fois, explique Nathan Coox, l'un des trois jeunes fondateurs de Smooved, avec Ignace Buelens et Laurens Vanpoucke. Et surtout, nous recherchons toujours le fournisseur et les formules les moins chers. En outre, nos clients peuvent également faire appel à nous pour un service de déménagement et faire réexpédier leur courrier à leur nouvelle adresse." Bref, en quelques clics, l'affaire est conclue et les nouveaux habitants peuvent se consacrer à d'autres tâches. Après avoir attaqué le marché néerlandophone avec succès, Smooved se lance dorénavant à l'assaut de Bruxelles et de la Wallonie. Cette entreprise qui compte déjà 11 personnes sollicite désormais les agents immobiliers pour qu'ils proposent ce service à leurs clients. Une sorte de gagnant-gagnant puisque ce service est gratuit tant pour les agences que pour ceux qui démé- nagent. Smooved se rémunère en effet via des commissions versées par les fournisseurs lors de la signature de nouveaux contrats, les agences immobilières touchant également une partie de cette commission. La plupart des grands fournisseurs sont déjà répertoriés (Eneco, Lampiris, Mega, Luminus, Essent, Octa+, Bolt et Elegan, Proximus, etc.). D'autres restent à convaincre, comme Engie. Smooved a en tout cas le vent en poupe. Ses fondateurs affirment déjà travailler avec 200 agences du nord du pays (comme Dewaele Vastgoedgroep, Immo Francois, Hillewaere ou encore Heylen Vastgoed) et une quarantaine au sud (We Invest, 5Bricks, Keller Williams, etc.). Elle a facilité plus de 1.500 déménagements le mois dernier. Un résultat 20 fois supérieur aux chiffres de 2020. "Et nous voulons doubler de volume d'ici la fin de l'année, de quoi nous permettre d'être déjà rentables en Belgique", affirme Ignace Buelens. Après avoir levé 1 million d'euros l'an dernier (via notamment l'apport de Lorenz Bogaert de Realo, d'Anthony Brenninkmeijer de C&A et du fonds imec.istart), une nouvelle levée de fonds - bien plus importante - sera organisée à l'automne. Elle doit permettre de financer l'expansion à l'étranger, principalement aux Pays-Bas et en Allemagne. "Le nombre de déménagements ne va pas diminuer, lance Nathan Coox, qui affirme que l'économie s'élève en moyenne à 250 euros par an pour un petit appartement. Ce service a donc un bel avenir."