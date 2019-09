Seraing, la renaissance immobilière du phénix

Ancienne cité de fer et de poussière, elle tente de renouer avec son passé doré, du temps où elle était prospère et animée. Pour attirer de nouveaux habitants, Seraing se veut complémentaire à Liège, différente. Et d'industrielle, cherche à devenir une zone économique attractive, par sa gastronomie, sa culture, ses loisirs, au-delà d'une sidérurgie et d'une cristallerie dont elle conserve et revalorise les symboles.

© Debby Termonia

Dans la rue Cockerill, du nom du Britannique venu fonder en 1817 sa première usine autour de laquelle s'est construite cette ville qui n'était même pas encore belge, les rideaux de fer rouillé des maisons ouvrières noiraudes côtoient les façades de béton lissé. Et dans les murs vitrés et dorés au relief en nid d'abeille de l'entreprise John Cockerill, ex-CMI (Cockerill Maintenance & Ingénierie), se reflète la halle noire et vide autour de laquelle a vécu Seraing.

...

