Les revenus locatifs de la société immobilière Aedifica ont progressé de 18%, à 108,3 millions d'euros au 30 juin 2021, a fait savoir mercredi l'entreprise active dans six pays européens et au Royaume-Uni. Le premier semestre aura été marqué par l'entrée d'Aedifica sur le marché irlandais, avec une série d'investissements d'une cinquantaine de millions d'euros dans cinq maisons de repos. L'entreprise a également renforcé sa position sur les marchés allemands et suédois grâce à l'annonce de deux importantes transactions immobilières. L'acquisition de 19 maisons de repos portera le portefeuille allemand au-delà de la barre du milliard d'euros dans les prochains mois, tandis que l'acquisition de 16 centres de soins résidentiels spécialisés multipliera par plus de trois le portefeuille suédois. Le patrimoine immobilier global s'élevait à 4,4 milliards d'euros au 30 juin, en hausse de plus de 606 millions d'euros (+16%) par rapport à fin 2020. Le programme d'investissement table sur un montant d'environ 855 millions d'euros et se compose de projets de développement pré-loués à achever au cours des prochaines années pour un montant de 758 millions d'euros et d'acquisitions de bâtiments existants prévues pour un montant de 97 millions d'euros. L'entreprise confirme ses prévisions pour l'ensemble de l'année et prévoit un dividende brut de 3,3 euros par action.