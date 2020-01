Retrouvailles pour Atenor et AvH

Actionnaire jusqu'il y a peu d'Atenor à 10,53 %, Ackermans & van Haaren s'est associé via l'Immobilière du Cerf au groupe la hulpois pour redévelopper le site des anciennes papeteries Intermills (11 ha) à La Hulpe. On y retrouvera un ensemble mixte comprenant appartements et maisons. Les deux promoteurs, qui avaient chacun un projet, devront se partager le gâteau pour développer au maximum 220 logements et une maison de repos.

Retrouvailles pour Atenor et AvH © ATENOR