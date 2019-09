Nouveau départ pour Realty, qui prend désormais la direction de Knokke-Heist ces 19 et 20 septembre. Ce salon repositionné en sommet immobilier est désormais réservé aux happy few. Si le programme semble séduisant sur papier, reste à voir si les 2.000 promoteurs, investisseurs et politiques attendus seront du même avis.

Quatre mois après le baptême du feu de We Are Real Estate à Bruxelles, la Belgique va accueillir son second salon immobilier de l'année. Une première dans le paysage belge. Il se tiendra les 19 et 20 septembre dans le casino de Knokke- Heist. Il s'agit d'un nouveau départ pour Realty, dont la 10e édition qui s'est déroulée l'an dernier à Bruxelles a clairement démontré que le concept était à bout de souffle. L'organisateur Easyfairs-Artexis a donc décidé de ne pas faire les choses à moitié pour rompre la monotonie ambiante et tenter de sauver ce qui pouvait l'être : un déménagement sur la côte belge et un repositionnement plus haut de gamme qui vise à rassembler uniquement promoteurs, investisseurs et politiques. L'air de ...