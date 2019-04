Le nombre de transactions immobilières a connu un pic lors du premier trimestre 2019. Comparé à la même période l'année dernière, la Fédération du notariat (Fednot) constate une augmentation de 8%, et de 5,5% par rapport au quatrième trimestre 2018. Cette activité soutenue est visible dans les trois Régions du pays.

"Le nombre de prêts hypothécaires pour l'achat d'une maison n'a jamais été aussi élevé qu'au cours des trois derniers mois. Étant donné que les taux d'intérêt restent particulièrement intéressants, le nombre de personnes actives sur le marché immobilier augmente également", commente le notaire Renaud Grégoire.

À Bruxelles, le volume des transactions a augmenté de 5% par rapport au premier trimestre 2018. La Flandre et la Wallonie, avec respectivement 60,8% et 32,3% de part de marché, ont vu leur volume immobilier augmenter d'environ +8% par rapport à un an auparavant, souligne la Fednot dans un communiqué.

La province du Brabant wallon est la seule province du pays à voir son activité immobilière progresser pour le quatrième trimestre consécutif et a ainsi le taux de croissance le plus élevé (+19,8% par rapport au 1er trimestre 2018).

En ce qui concerne le type de biens achetés en Belgique, 44% des transactions concernaient, au cours du premier trimestre 2019, des maisons. De leur côté, les terrains ont représenté 30% de toutes les transactions, tandis que les appartements comptaient pour 15% des affaires.

La Fédération du Notariat ne constate pas de fluctuation majeure au niveau du prix moyen des maisons et des appartements.

Ainsi, le prix moyen d'une maison dans notre pays s'est élevé à 253.904 euros, soit une augmentation de +1,0% par rapport à la moyenne annuelle de 2018. "Sur la période 2014-2019, le prix moyen d'une maison a augmenté de pratiquement 27.000 euros, ce qui équivaut à une augmentation de +11,9%. Mais si l'on prend en compte l'inflation de 7,3% sur cette même période, le prix moyen d'une maison a augmenté en valeur réelle de +4,6%", explique la Fednot.

Le prix moyen d'un appartement en Belgique s'est, lui, élevé à 221.656 euros. Par rapport à la moyenne annuelle de 2018, cela représentait une augmentation de +0,8%: +1,2% à Bruxelles, +1,1% en Flandre et +0,5% en Wallonie.

Sur le premier trimestre 2019, le prix moyen d'un appartement à Bruxelles était de 9,7% supérieur à la moyenne nationale. Le prix d'un appartement bruxellois s'élevait à 243.166 euros. En Wallonie, le prix était nettement inférieur à la moyenne nationale: -20,9%, avec un prix moyen de 175.344 euros.