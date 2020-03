Quasi 60% des entreprises de construction en difficultés si la crise dure jusque fin avril

Quelque 58% des entreprises de construction feront face à des problèmes de liquidités si la crise actuelle du coronavirus dure encore jusque fin avril. Si elle s'éternise un mois de plus encore, alors ce sont près de quatre sociétés sur cinq (78%) qui se trouveront dans une telle situation, prévient mercredi la Confédération Construction. Elle demande dès lors à tous les partenaires du secteur et aux maîtres d'ouvrage externes de payer leurs factures en temps et en heure.

1 Fois partagé

Fois partagé













Avec les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la pandémie en vigueur jusqu'au 5 avril, 38% des entreprises de construction devraient déjà faire face à des problèmes de liquidités, selon l'enquête de la Confédération Construction, à laquelle ont participé 902 entrepreneurs. Environ 40% des sociétés actives dans le secteur ont dû suspendre complètement leurs activités car elles ne pouvaient pas respecter ces mesures, en particulier les règles de distanciation sociale. Et la grande majorité des autres entreprises n'ont pu que partiellement poursuivre le travail. "Cette crise, si elle persiste, provoquera d'énormes dommages financiers dans le secteur de la construction", met en garde Robert de Mûelenaere, administrateur délégué de la Confédération Construction. Il demande à tous les maîtres d'ouvrage - qu'ils soient des acteurs privés et publics mais également les autres entreprises de construction - de payer leurs factures en temps et en heure. "Si nous effectuons nos paiements correctement, nous augmentons les chances de survie des entreprises." Avec les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la pandémie en vigueur jusqu'au 5 avril, 38% des entreprises de construction devraient déjà faire face à des problèmes de liquidités, selon l'enquête de la Confédération Construction, à laquelle ont participé 902 entrepreneurs. Environ 40% des sociétés actives dans le secteur ont dû suspendre complètement leurs activités car elles ne pouvaient pas respecter ces mesures, en particulier les règles de distanciation sociale. Et la grande majorité des autres entreprises n'ont pu que partiellement poursuivre le travail. "Cette crise, si elle persiste, provoquera d'énormes dommages financiers dans le secteur de la construction", met en garde Robert de Mûelenaere, administrateur délégué de la Confédération Construction. Il demande à tous les maîtres d'ouvrage - qu'ils soient des acteurs privés et publics mais également les autres entreprises de construction - de payer leurs factures en temps et en heure. "Si nous effectuons nos paiements correctement, nous augmentons les chances de survie des entreprises."