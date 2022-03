Proximus a signé une convention liante avec l'entreprise d'immobilier Immobel concernant la rénovation et le réaménagement du siège de Proximus situé dans le quartier nord de Bruxelles, annonce mardi l'opérateur de télécommunications. Les travaux devraient commencer début 2024 et s'achever fin 2026.

L'objectif de ces travaux est de créer "un campus digital orienté vers l'avenir et connecté à un réseau national de hubs locaux", explique Proximus. En outre, le bâtiment rénové ne sera pas seulement utilisé par l'opérateur de télécommunications, mais également par d'autres entreprises. Il accueillera aussi, entre autres, des espaces de logement, des espaces publics et des commerces.

À la suite de la signature de l'accord, Proximus a acquis des droits et pris des engagements de cession d'immobilisations corporelles pour approximativement 143 millions d'euros. Une partie du bâtiment rénové lui sera ensuite reloué. Immobel doit pour sa part contribuer à l'aménagement du bâtiment à hauteur de 20 millions d'euros en plus de l'octroi à Proximus de plusieurs mois de location gratuite.

