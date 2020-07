Le nombre de demandes de crédit hypothécaire (77.000) a connu au deuxième trimestre 2020 une diminution de 23%, hors refinancements, par rapport au même trimestre de l'année précédente, rapporte vendredi la Fédération du secteur financier Febelfin. Le montant de crédit correspondant a également connu une baisse de 16%.

Au deuxième trimestre 2020, presque 53.500 contrats de crédit hypothécaire ont été conclus pour un montant total d'environ 7,5 milliards d'euros, en baisse d'environ 23,5%, selon les statistiques relatives au crédit hypothécaire publiées par l'Union professionnelle du Crédit (UPC). Le montant de ceux-ci a reculé de 19%. Du fait de la crise du coronavirus et des mesures gouvernementales associées, la passation des actes notariés dans les études a été réduite à un minimum au cours du deuxième trimestre et le nombre de transactions immobilières a également chuté en avril et mai. En revanche, l'augmentation du nombre des demandes de crédits au cours du mois de juin pourrait indiquer un nouveau redressement vers une situation normale dans les mois à venir, souligne Febelfin.