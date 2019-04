Pourquoi le petit appartement est l'objet de toutes les convoitises

Deux nouvelles constructions sur trois sont désormais des appartements. Avec une nouvelle tendance qui se profile à l'horizon : l'attrait pour les appartements de petite taille. Une réponse sociétale, sociale et économique aux enjeux actuels. Et une nouvelle orientation du marché qui n'est pas non plus pour déplaire aux promoteurs...

