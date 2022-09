Le gouvernement wallon a décidé, jeudi, d'octroyer unÉvangélisten de 2,3 millions d'euros pour la restauration du cloître de l'Eglise Saint-Jean l'Evangéliste à Liège. Les travaux permettront la réaffectation du cloître, datant du XVIème siècle, en logements publics.

Au total, 15 logements publics seront créés et gérés par l'Agence immobilière sociale. "La restauration du cloître de l'Eglise Saint-Jean l'Evangéliste est un bel exemple de la préservation d'un patrimoine qui s'insère dans la société.

La réaffectation en logements publics répond à un besoin important. Elle permet également à ce monument classé d'être restauré et assure ainsi son avenir pour la transmission aux générations futures", a commenté la ministre régionale en charge du Patrimoine, Valérie De Bue (MR).

En juin dernier, le gouvernement avait déjà accordé un subside de près de 2,7 millions d'euros pour la restauration de la tour et des deux tourelles de l'église. Une troisième phase, qui concernerait la restauration de l'églie elle-même, est actuellement à l'étude.

Au total, 15 logements publics seront créés et gérés par l'Agence immobilière sociale. "La restauration du cloître de l'Eglise Saint-Jean l'Evangéliste est un bel exemple de la préservation d'un patrimoine qui s'insère dans la société. La réaffectation en logements publics répond à un besoin important. Elle permet également à ce monument classé d'être restauré et assure ainsi son avenir pour la transmission aux générations futures", a commenté la ministre régionale en charge du Patrimoine, Valérie De Bue (MR). En juin dernier, le gouvernement avait déjà accordé un subside de près de 2,7 millions d'euros pour la restauration de la tour et des deux tourelles de l'église. Une troisième phase, qui concernerait la restauration de l'églie elle-même, est actuellement à l'étude.