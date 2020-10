Les prix des maisons aux Pays-Bas ont connu au cours du troisième trimestre leur hausse la plus élevée en plus de 20 ans, selon l'association néerlandaise des agents immobiliers.

En moyenne, les maisons ont été vendues 354.000 euros, soit 11,6% den plus en glissement annuel. Pour une nouvelle construction, le prix moyen est de 410.000 euros.

Au total, 41.583 maisons ont été vendues au troisième trimestre chez nos voisins, ce qui correspond à une augmentation de 7% par rapport au troisième trimestre 2019.

Ces chiffres sont remarquables dans le contexte de la crise sanitaire. Il est vrai que le troisième trimestre a probablement connu une activité plus importante après un été qui, lui, avait été plus calme qu'à l'accoutumée.

