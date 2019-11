Pascal Smet, le secrétaire d'Etat bruxellois à l'Urbanisme, dévoile ses ambitions. Revaloriser l'image de Bruxelles, densifier en hauteur, améliorer la qualité architecturale des immeubles ou encore verduriser la ville. Le tout en définissant un cadre de travail clair pour les promoteurs. Un vaste programme. Reste à voir s'il s'agit de promesses en l'air ou si cette vision se concrétisera sur le terrain.

Enthousiaste, énergique et visionnaire pour les uns. Clivant, brouillon et idéaliste pour les autres. Une chose est certaine, Pascal Smet ne laisse pas indifférent. Secrétaire d'Etat bruxellois en charge de l'Urbanisme et du Patrimoine depuis l'été dernier, il entend clairement laisser une trace dans le paysage immobilier bruxellois. Quitte à bousculer quelque peu le secteur pour parvenir à ses fins.

...