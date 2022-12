Chaque année, Cushman & Wakefield, la société de conseil en immobilier, publie Main Streets Across The World, classement qui recense la valeur locative prime (la moyenne haute) des locaux commerciaux dans 92 villes de la planète.

Depuis quelques années, ce classement est dominé par Hong Kong et Tsim Sha Tsui, son quartier commerçant majeur à Kowloon. Mais la pandémie et sa gestion stricte par le régime chinois ainsi que la répression des opposants hongkongais ont fait fuir les touristes et poussé les loyers vers le bas. Même si Tsim Sha Tsui demeure deuxième au classement, c'est la 5e Avenue new-yorkaise qui redevient l'artère commerçante la plus chère du monde. Elle affiche des loyers moyens de 21.000 euros du m2 par an. A la troisième place, une surprise: la Via Monte Napoleone de Milan (14.500 euros du m2 par an). L'artère italienne décroche pour la première fois le titre européen et détrône l'inamovible New Bond Street de Londres, désormais quatrième. L'avenue des Champs-Elysées, à Paris, occupe la cinquième place.