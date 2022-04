Il y a actuellement une "recherche énorme" de kots étudiants dans les quatre pays où Xior Student Housing est active, indique mardi cette société immobilière cotée en bourse et spécialisée dans le logement étudiant.

Xior est actif en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne et au Portugal et disposait, fin mars, d'un portefeuille de biens immobiliers de 2,01 milliards d'euros, soit près de 14.000 chambres d'étudiants.

Tout comme l'année dernière, la saison locative a débuté nettement plus tôt et des taux de rétention plus élevés (jusqu'à 80%) ont été observés. Début mars, les équipes de location avaient ainsi à nouveau reçu beaucoup de demandes plus tôt que d'habitude et plusieurs villes, dont Louvain et Gand, ont même déjà été entièrement louées.

Dans les pays où la saison locative n'a pas encore commencé officiellement, les demandes sont déjà nombreuses, ce qui donne lieu à des listes d'attente, détaille l'entreprise.

Les augmentations de loyer appliquées n'ont aucun effet sur la demande croissante de chambres d'étudiants, relève encore Xior.

Au cours du premier trimestre de cette année, la société immobilière a vu son résultat net de location augmenter de 41% pour atteindre 24,8 millions. Le taux d'occupation moyen était de 98%.

